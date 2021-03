L’Isola, Martani e Gemma: show fuioso all’aeroporto (Di venerdì 12 marzo 2021) L’Isola dei Famosi inizierà il 15 marzo e già ci sono state le prime scintille. Le indiscrezioni parlano di una rissa verbale tra Daniela Martani e Vera Gemma. L’attrice e l’ex gieffina avrebbero litigato in attesa del volo che le avrebbe portate in Honduras. Quale sarà il motivo? Riguarderebbe l’abbigliamento. Non sarebbe iniziata nel migliore dei modi la conoscenza fra le due naufraghe, Vera Gemma e Daniela Martani. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 12 marzo 2021)dei Famosi inizierà il 15 marzo e già ci sono state le prime scintille. Le indiscrezioni parlano di una rissa verbale tra Danielae Vera. L’attrice e l’ex gieffina avrebbero litigato in attesa del volo che le avrebbe portate in Honduras. Quale sarà il motivo? Riguarderebbe l’abbigliamento. Non sarebbe iniziata nel migliore dei modi la conoscenza fra le due naufraghe, Verae Daniela. Articolo completo: dal blog SoloDonna

nemo0703 : RT @aelledesign: Ma la Martani, attivista novax, come farà coi vaccini per tetano, difterite, polio, pertosse, haemophilus B, epatite B, mo… - IsoldeWittenber : RT @ErikaMandorlini: Scusate ma state tutti zitti sul fatto che la Martani , colei che dava dei covidioti a tutti quelli che credono nel #C… - ErikaMandorlini : Scusate ma state tutti zitti sul fatto che la Martani , colei che dava dei covidioti a tutti quelli che credono nel… - ErikaMandorlini : RT @infoitcultura: L’Isola dei famosi, è già polemica, chiesta la squalifica di Daniela Martani - AppostaMi : RT @aelledesign: Ma la Martani, attivista novax, come farà coi vaccini per tetano, difterite, polio, pertosse, haemophilus B, epatite B, mo… -

