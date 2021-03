Lazio zona rossa da lunedì 15 marzo 2021: indice Rt è a 1.3. Colpa dell’ultima settimana in zona gialla? (Di venerdì 12 marzo 2021) La decisione finale arriverà oggi ma la strada sembra ormai esser questa: da lunedì 15 marzo il Lazio entrerà in zona rossa per almeno due settimane. Il provvedimento, però, potrebbe essere poi esteso ad una terza settimana in vista del weekend di Pasqua. Da lunedì quindi chiuderanno i ristoranti, i bar (consentito l’asporto e le consegne a domicilio), parrucchieri, barbieri, estetiste, musei, negozi al dettaglio (fatta esclusione delle attività di prima necessità). Stop anche alla didattica in presenza a scuola: di ogni ordine e grado, zona rossa vuol dire ‘didattica a distanza‘. Leggi anche: Coronavirus Lazio: salgono casi e ricoveri, ‘valore RT è a 1.3, la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 12 marzo 2021) La decisione finale arriverà oggi ma la strada sembra ormai esser questa: da15ilentrerà inper almeno due settimane. Il provvedimento, però, potrebbe essere poi esteso ad una terzain vista del weekend di Pasqua. Daquindi chiuderanno i ristoranti, i bar (consentito l’asporto e le consegne a domicilio), parrucchieri, barbieri, estetiste, musei, negozi al dettaglio (fatta esclusione delle attività di prima necessità). Stop anche alla didattica in presenza a scuola: di ogni ordine e grado,vuol dire ‘didattica a distanza‘. Leggi anche: Coronavirus: salgono casi e ricoveri, ‘valore RT è a 1.3, la ...

Advertising

TgLa7 : #Covid, #Lazio: Rt 1.3, possibile zona rossa. D'Amato, incidenza e tassi occupazione posti letto entro soglia - Agenzia_Ansa : 'Il valore RT nel Lazio è a 1.3 la zona rossa è possibile per il superamento del valore 1.25, anche se l'incidenza… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, nel Lazio Rt sale a 1.3: possibile passaggio a zona rossa #coronavirus - miridesant : @ombrysan @il_brigante07 Come caxxo ha fatto il Lazio a passare da zona Gialla a #zonarossa? Triplo salto mortale! - Bambinoboom : RT @Agenzia_Ansa: Piemonte e Friuli verso la zona rossa. Il Veneto e il Lazio 'in bilico' Zaia, siamo sul filo del rasoio. Assessore in Emi… -