L'Aifa dà il via libera al vaccino Johnson&Johnson (Di venerdì 12 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – AIFA ha autorizzato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson per la prevenzione della malattia COVID-19 per i soggetti al di sopra dei 18 anni, come da indicazione EMA. Il vaccino sarà dunque messo a disposizione a carico del SSN. La Commissione tecnico-scientifica (CTS) dell'Agenzia si è riunita oggi e ha confermato la valutazione

