La Casa di Carta | l’attrice dà un colpo alla telecamera e mima un calcio VIDEO

"Il mio comportamento davanti alle telecamere l'altro giorno è stato deplorevole. Chiedo perdono, non ho scuse": ecco il tweet di scuse di Najwa Nirmi, attrice che nella popolare serie La Casa di Carta dà il volto all'ispettrice Alice Sierra. A cosa fa riferimento? A un VIDEO ormai virale nel quale lei viene intercettata da alcuni giornalisti appena uscita dalla serata del Premio Goya e si ferma per rispondere ad alcune domande. Domande, va detto, poste in modo tranquillo. Najwa sembra invece subito infastidita e quando le viene chiesto come abbia vissuto questa cerimonia in un anno così difficile, ecco che si scatena il putiferio. Prima un calcio mimato, poi un colpo alla telecamera.

