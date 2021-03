Juventus-Napoli | cambia la data | si gioca il 7 aprile

(Di venerdì 12 marzo 2021)ancora ladi, la gara originariamente in programma domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata al 17 marzo 2021. “Il presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie A, su richiesta delle due società, dispone il rinvio a mercoledì 72021, con inizio alle ore 18.45, del recupero della gara, della terza giornata di andel campionato di Serie A. Originariamente era programmata per domenica 4 ottobre 2020, successivamente rinviata a mercoledì 17 marzo“, si legge nella nota della Lega Serie A. SportFace.

Nelle prossime tre partite, ilse la vedrà con Milan,e Roma. Tre big match tutti in ...Per ilè un ritorno decisivo. Lozano è stato fondamentale nella prima parte della stagione e ... si è infortunato lo scorso 14 febbraio durante la sfida con larimediando una lesione ...Cambia ancora la data di Juventus-Napoli, la gara originariamente in programma domenica 4 ottobre 2020 e successivamente rinviata al 17 marzo 2021. “Il presidente della Lega Nazionale Professionisti ...Nuovo rinvio per Juventus-Napoli. Fissato al 17 marzo, il recupero è stato ufficialmente posticipato al 7 aprile ore 18.45 ...