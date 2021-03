Juve, furia Tacchinardi su Ronaldo: 'Doveva metterci la faccia' (Di venerdì 12 marzo 2021) Ho visto in due partite tutti episodi di una squadra che non c'è con la testa al 100%. Mi sembra non ci fosse la cattiveria necessaria per passare. È stata superficiale su alcuni episodi che sono ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 12 marzo 2021) Ho visto in due partite tutti episodi di una squadra che non c'è con la testa al 100%. Mi sembra non ci fosse la cattiveria necessaria per passare. È stata superficiale su alcuni episodi che sono ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve furia Juve, furia Tacchinardi su Ronaldo: 'Doveva metterci la faccia' Ronaldo, il suo valore non quantificabile: ha cambiato la Juve Tacchinardi: "Juve, come hai fatto ad uscire così?" " Mai e proprio mai mi sarei aspettato una Juventus così , soprattutto nel primo ...

Juve - Porto, la furia di Nedved dopo l'eliminazione - Al termine del match Juventus - Porto, che ha sancito l'uscita di scena della Juventus dalla Champions League, Pavel Nedved non si è trattenuto. Il vicepresidente bianconero ha sfogato la sua ...

Juve, furia Tacchinardi su Ronaldo: "Doveva metterci la faccia" Corriere dello Sport.it Lazio-Crotone, Inzaghi deve vincere per prolungare Per questo Inzaghi non se la sente di cambiare quasi nulla col Crotone: «Abbiamo perso in malo modo con la Juve, ma ora serve la vera Lazio ... di nuovo su tutte le furie.

Torino, furia dei tifosi contro Linetty: colpa di un like a Cristiano Ronaldo Linetty finisce nel mirino dei tifosi del Torino per un like su Instagram a Cristiano Ronaldo della Juventus: errore social per il polacco ...

