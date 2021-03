Inzaghi: «È una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava. A Ciro dico…» (Di venerdì 12 marzo 2021) Simone Inzaghi, al termine della gara tra Lazio e Crotone, ha analizzato la vittoria ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Al termine della sfida dell’Olimpico, tra Lazio e Crotone, il tecnico dei biancocelesti è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport. Ecco le parole di mister Inzaghi: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GARA – «È una vittoria che volevamo a tutti i costi e che ci mancava. Abbiamo perso con Bayern Monaco Inter e Juve. Oggi volevamo vincere, perché abbiamo qualche punto di ritardo. La vittoria è stata soffertissima, perché il Crotone era in un buon momento. I ragazzi però hanno bvuttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento. Ho visto un’ottima Lazio, che ha fatto il suo e ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Simone, al termine della gara tra Lazio e Crotone, ha analizzato laai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole Al termine della sfida dell’Olimpico, tra Lazio e Crotone, il tecnico dei biancocelesti è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport. Ecco le parole di mister: CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI GARA – «È unachee che ci. Abbiamo perso con Bayern Monaco Inter e Juve. Oggivincere, perché abbiamo qualche punto di ritardo. Laè stata soffertissima, perché il Crotone era in un buon momento. I ragazzi però hanno bvuttato il cuore oltre l’ostacolo e sono contento. Ho visto un’ottima Lazio, che ha fatto il suo e ...

