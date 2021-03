Harry e William, segnali di dialogo: «Hanno aperto un canale di comunicazione» (Di venerdì 12 marzo 2021) I primi timidi segnali di dialogo tra Harry e William. Stando a quanto riporta Page Six, infatti, i principi inglesi avrebbero aperto «un canale di comunicazione» per riuscire quanto prima a «discutere con estrema sincerità» dei temi emersi nell’intervista bomba rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Rivelazioni clamorose che, secondo una fonte reale, non avrebbero comunque fatto precipitare il rapporto tra i due fratelli. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) I primi timidi segnali di dialogo tra Harry e William. Stando a quanto riporta Page Six, infatti, i principi inglesi avrebbero aperto «un canale di comunicazione» per riuscire quanto prima a «discutere con estrema sincerità» dei temi emersi nell’intervista bomba rilasciata dai duchi di Sussex a Oprah Winfrey. Rivelazioni clamorose che, secondo una fonte reale, non avrebbero comunque fatto precipitare il rapporto tra i due fratelli.

