Guendalina Tavassi si separa dal marito | ma precisa | “Ci vogliamo bene”

(Di venerdì 12 marzo 2021)e ilUmberto D’Aponte si sono lasciati. Lo ha rivelato la stessa ex gieffina e influencer, dapprima con una diretta su Instagram poi con delle stories, nelle quali ha confermato una decisione che sembrava già nell’aria da diverso tempo. Come per tutte le coppie, gli alti e bassi non sono mancati nella loro relazione, coronata dal matrimonio nel 2013 e poi dalla nascita dei due figli, Chloe e Salvatore. Ed è proprio ai bambini che si rivolge il pensiero della, viste le congetture nate sui social negli ultimi mesi a proposito di un presunto tradimento del. Con le sue parole l’ex gieffina ha rivolto un appello ai tanti fan che la seguono, col chiaro intento di mettere a tacere le voci di corridoio. “Io vi chiedo solo di evitare di scrivere ed insinuare su ...

Il matrimonio, un tempo felice, tra l'ex gieffinae suo marito Umberto D'Aponte è ormai concluso. A dichiararlo è stata proprioin persona su Instagram, social in cui ha voluto chiarire certe cose successe in questi ...Umberto D'Aponte esono una coppia da diversi anni. Lui le è stato pertanto vicino in parecchie occasioni, anche nel momento terribile in cui un hacker diffuse i video privati dell'ex gieffina , ...Umberto D’Aponte e Guendalina Tavassi sono “separati in casa” da mesi, una confessione che nessuno si aspettava. I due si sono sempre mostrati sui social molto affiatati e una crisi sembrava assurda.Guendalina Tavassi ha rivelato che la storia con il marito è terminata e che sono separati in casa da mesi. Dopo la diretta dell’influencer, nella serata di ieri a parlare sempre tramite Instagram è s ...