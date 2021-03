Fonseca | ' Sono molto diretto | per i calciatori non è facile accettare le mie verità'

(Di venerdì 12 marzo 2021) Dopo il Braga, lo Shakhtar. Pauloin Europa per il momento non ha avuto pietà con le sue ex e ieri sera ha messo un piede ai quarti con il 3 - 0 agli Ucraini. Il tecnico della Roma si è ...

'A me piace che la squadra abbia sempre iniziativa, che abbia la palla - continua- . Quandoarrivato qui in Italia ne ero ossessionato. Adesso per noimolto più importanti i ...... mentre i rossoneri hanno strappato un pareggio fuori casa all'ultimo respiro, i ragazzi guidati da misterhanno rifilato tre gol agli ucraini. Ma a conquistare i telespettatori non...Domenica 14 marzo ore 11:30 presso antistadio Renato Curi, recupero della 15^ giornata Serie B Femminile fra AC Perugia Calcio e Brescia CF ...Dopo il Braga, lo Shakhtar. Paulo Fonseca in Europa per il momento non ha avuto pietà con le sue ex e ieri sera ha messo un piede ai quarti con il 3-0 agli Ucraini. Il tecnico della Roma ...