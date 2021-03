Fiorentina, tre assenti per il Benevento: la decisione su Amrabat (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il Benevento, in programma domani alle ore 18 al “Ciro Vigorito“. Il tecnico della Fiorentina dovrà fare a meno di tre pedine per la sfida con i giallorossi di Filippo Inzaghi. Nulla da fare per Amrabat, il forfait del centrocampista era stato preventivato dall’allenatore durante la conferenza stampa odierna ed è stato certificato al momento della pubblicazione dei convocati. Un’assenza per reparto tra i viola, perché all’appello mancheranno anche il difensore Igor e l’attaccante Kokorin. Questa lista dei calciatori chiamati dal tecnico Cesare Prandelli per la trasferta di Benevento: Barreca Antonio, Biraghi Cristiano, Bonaventura Giacomo, Caceres Silva Josè Martin, Callejon Bueno Josè Maria, Castrovilli ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 12 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoFirenze – Cesare Prandelli ha diramato la lista dei convocati per la sfida con il, in programma domani alle ore 18 al “Ciro Vigorito“. Il tecnico delladovrà fare a meno di tre pedine per la sfida con i giallorossi di Filippo Inzaghi. Nulla da fare per, il forfait del centrocampista era stato preventivato dall’allenatore durante la conferenza stampa odierna ed è stato certificato al momento della pubblicazione dei convocati. Un’assenza per reparto tra i viola, perché all’appello mancheranno anche il difensore Igor e l’attaccante Kokorin. Questa lista dei calciatori chiamati dal tecnico Cesare Prandelli per la trasferta di: Barreca Antonio, Biraghi Cristiano, Bonaventura Giacomo, Caceres Silva Josè Martin, Callejon Bueno Josè Maria, Castrovilli ...

