Fabrizio Corona tenta il suicidio in diretta e Selvaggia Lucarelli punta il dito contro Massimo Giletti: “Massimo Giletti ha fatto …” (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri è andato in onda uno spettacolo della disperazione di un uomo che è al punto di non ritorno e di una mamma disperata oltre ogni misura di vedere il figlio ridotto in quello stato. Stiamo parlando di Fabrizio Corona e della mamma Gabriella. Fabrizio Corona, saputa la notizia della revoca dei domiciliari, ha decido di compiere un gesto estremo e in diretta su Instagram, ha compiuto gesti di autolesionismo e ha iniziato a sanguinare. La mamma, fuori di sé, ha chiamato un’ambulanza e all’arrivo dei carabinieri e dei sanitari Corona ha urlato, spintonato e si è gettato a terra per strada. Dagospia allude alla circostanza che si possa essere trattato di una farsa Fabrizio Corona, dopo aver saputo che il Tribunale di sorveglianza gli ha ... Leggi su baritalianews (Di venerdì 12 marzo 2021) Ieri è andato in onda uno spettacolo della disperazione di un uomo che è al punto di non ritorno e di una mamma disperata oltre ogni misura di vedere il figlio ridotto in quello stato. Stiamo parlando die della mamma Gabriella., saputa la notizia della revoca dei domiciliari, ha decido di compiere un gesto estremo e insu Instagram, ha compiuto gesti di autolesionismo e ha iniziato a sanguinare. La mamma, fuori di sé, ha chiamato un’ambulanza e all’arrivo dei carabinieri e dei sanitariha urlato, spintonato e si è gettato a terra per strada. Dagospia allude alla circostanza che si possa essere trattato di una farsa, dopo aver saputo che il Tribunale di sorveglianza gli ha ...

Advertising

VittorioSgarbi : Fabrizio Corona non merita questo accanimento. Lo Stato non deve vendicarsi, deve restituire alla vita civile chi h… - MediasetTgcom24 : I giudici: 'Fabrizio Corona torni in cella', lui si taglia i polsi #FabrizioCorona - Agenzia_Ansa : Fabrizio Corona deve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando il differime… - Alan_ford_2020 : RT @GiancarloDeRisi: La mia impressione è che si perdona a destra e a manca, specie i clandestini, gli spacciatori e i ladri di profession… - manuscod : RT @Sovra_Knight: Astra zeneca è come Fabrizio Corona: ha pestato i piedi a qualcuno che non doveva. -