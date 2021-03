Enrico Letta il “francese” saprà difendere l’Italia? I dubbi sul doppio ruolo del neo leader del Pd

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 12 marzo 2021) Professor, tornerà in politica? “No, assolutamente no. Sto benissimo dove sono”. Perché? “E’ stata una scelta che ho fatto, quella di impegnarmi in una professione che mi appassiona, e credo sia giusto così. Oggi tocca ad altri assumersi le responsabilità politiche per le scelte che fanno. Io osservo e do il mio contributo in un altro modo”. Parole e musica del nuovo che avanza a sinistra, intervistato nel 2017, il cervello in fuga a Parigi che si appresta a tornare a Roma, come se nulla avesse detto e nulla fosse accaduto. Proprio oggi l’ex premierha ufficializzato la sua candidatura alla segreteria del Pd senza dare troppe spiegazioni, come un Veltroni qualunque che torna dall’Africa invece di trasferirsi lì, come un Renzi dopo il referendum perso, come un Conte che resiste a fare il ...