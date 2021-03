Due casi di variante indiana a Firenze. In ospedale infermiera già vaccinata con due dosi di Pfizer (Di venerdì 12 marzo 2021) A Firenze allarme per due casi di infezioni da Covid legati alla variante indiana. Una nuova mutazione del virus che si aggiunge alle altre che già preoccupano in questa fase il Paese. Ad essere colpita – riferisce Rainews – un’infermiera già vaccinata con due dosi Pzifer, immunodepressa. La donna si è ammalata fino al ricovero in ospedale ora è guarita. Due i casi di variante indiana a Firenze In ospedale anche un uomo, non vaccinato, ricoverato all’ospedale fiorentino di Ponte a Niccheri. Tra i due, secondo quanto precisato, non si è mai verificato nessun contatto. Ad oggi sono 350 i casi segnalati nel mondo. La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 12 marzo 2021) Aallarme per duedi infezioni da Covid legati alla. Una nuova mutazione del virus che si aggiunge alle altre che già preoccupano in questa fase il Paese. Ad essere colpita – riferisce Rainews – un’giàcon duePzifer, immunodepressa. La donna si è ammalata fino al ricovero inora è guarita. Due idiInanche un uomo, non vaccinato, ricoverato all’fiorentino di Ponte a Niccheri. Tra i due, secondo quanto precisato, non si è mai verificato nessun contatto. Ad oggi sono 350 isegnalati nel mondo. La ...

