Dopo dieci anni di guerra Assad regna ancora, ma su un paese in macerie (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel 2011 pochi osservatori immaginavano che Bashar al Assad sarebbe stato ancora al potere dieci anni Dopo, e nelle capitali occidentali nessuno dava molte possibilità di sopravvivenza al dittatore. Un terribile fallimento collettivo. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 12 marzo 2021) Nel 2011 pochi osservatori immaginavano che Bashar alsarebbe statoal potere, e nelle capitali occidentali nessuno dava molte possibilità di sopravvivenza al dittatore. Un terribile fallimento collettivo. Leggi

Advertising

ladyonorato : ++ Militare morto dopo vaccino, dieci indagati per omicidio ++ Stesso lotto di Astrazeneca di cui Aifa ha chiesto… - MediasetTgcom24 : Siracusa, due morti dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio | Sotto esame le fiale AstraZeneca, Aifa e procura… - Corriere : Stefano Paternò, 43 anni, militare di Siracusa morto dopo il vaccino: dieci indagati per omicidio - Kwahadis : @Menanni1 @strange_days_82 @fdragoni Il Re ha detto che è dispiaciuto che ci siano stati ‘tanti’ morti e di fare il… - hjstbz : juyeon non lo hai detto sul serio ti prego ho il cuore spezzato poi dopo lo correggono e “oh no dieci membri...” -