Covid | Giani | «Toscana resta arancione | con Arezzo | Prato e Pistoia rosse»

(Di venerdì 12 marzo 2021): «Si puo' prevedere unain zonacon un intervento chirurgico in 3 province,, e in 81 Comuni, che superano la soglia dei 250 casi ogni 100.000 abitanti. Il tutto verra' deciso tra stasera, 12 marzo, e domani mattina quando firmerò le ordinanze, le misure entreranno poi in vigore da lunedì» L'articolo proviene da Firenze Post.

"Dovrò portare al Ceps il risultato dei dati", ha detto, e questi indicano di "tenere in zona rossa tre province che sono Prato, Pistoia e Arezzo, oggi valuteremo su queste tre province come ..."Oggi valuteremo come muoverci in queste tre province - ha spiegato- Tutte e tre superano la soglia dei 250 casi diogni centomila abitanti: è quasi a 300 in provincia di Arezzo, ben ...Gli studenti toscani, i loro familiari e il personale scolastico potranno fare gratuitamente un test antigenico rapido nelle farmacie ...Come di consueto, il presidente della Regione, Eugenio Giani, questa mattina ha riportato i primi dati del bollettino Covid-19. I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.304 su 24.726 test di cui 15.6 ...