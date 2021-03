Covid 19 le regioni con la più alta diffusione di Varianti (Di venerdì 12 marzo 2021) Covid 19, le regioni con la più alta diffusione di Varianti in Italia. In tutta Italia aumentano le segnalazioni di casi di Corona Virus legati alle Varianti. Soprattutto alle tre principali monitorate dall’ Iss : Inglese, Brasiliana e Sudafricana. ” Sulle Varianti resistenti ai vaccini dobbiamo metterci in testa, che serve tolleranza zero”- Ha detto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Terminato l’ospedale a Wuhan in soli 10 giorni: le foto Trasmissione del coronavirus: cosa dice l’esperto Coronavirus molto raro tra i bambini: ecco perché Trovati due farmaci efficaci contro il Coronavirus Virus brasiliano, un nuovo enigma della biologia Coronavirus potrebbe infettare il ... Leggi su webmagazine24 (Di venerdì 12 marzo 2021)19, lecon la piùdiin Italia. In tutta Italia aumentano le segnalazioni di casi di Corona Virus legati alle. Soprattutto alle tre principali monitorate dall’ Iss : Inglese, Brasiliana e Sudafricana. ” Sulleresistenti ai vaccini dobbiamo metterci in testa, che serve tolleranza zero”- Ha detto L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Terminato l’ospedale a Wuhan in soli 10 giorni: le foto Trasmissione del coronavirus: cosa dice l’esperto Coronavirus molto raro tra i bambini: ecco perché Trovati due farmaci efficaci contro il Coronavirus Virus brasiliano, un nuovo enigma della biologia Coronavirus potrebbe infettare il ...

Advertising

riotta : Verso una seconda Pasqua in casa, numeri contagi non buoni in troppe regioni. #Draghi sa che deve investire ogni sf… - TgLa7 : #Covid: a #Pasqua tutta Italia in #zonarossa, dal 3 al 5 aprile E' quanto emerge da riunione #governo-#regioni - SkyTG24 : Covid, in aumento la pressione sugli ospedali: la situazione nelle regioni. I DATI - fabbri333 : Covid: Da lunedì 9 Regioni in area rossa. Verifiche su Basilicata - Cronaca - ANSA - Agenzia_Ansa : Covid: Da lunedì 10 Regioni in area rossa. In rosso anche la provincia di Trento. Resta bianca solo la Sardegna. Ve… -