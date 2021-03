Come va forte la Tv fuori dal televisore! (Di venerdì 12 marzo 2021) Tv, la corsa 2021 dello streaming ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Streaming batte tv tradizionale +52% a +11%, ovvero le percentuali di crescita del tempo che le persone trascorrono in media guardando video digitali oppure la tv lineare. Frutto di un anno in cui ci sono stati due lockdown anche se diversi per caratteristiche e per riflessi sui media. Attenzione però: il dato totale del consumo la televisione tradizionale resta sempre un colosso: il 94% del tempo dedicato alla fruizione dei video dei maggiori di 15 anni è passato davanti alla tv tradizionale, solo il 6% sul digitale, percentuale che sale al 28% se si considera la fascia d’età 15-24 anni. Lo studio è stato presentato da Sensemakers che ha messo insieme dati Auditel, Audience Analytics di Comscore e una ricerca ad hoc condotta a gennaio 2021 sugli heavy user di video online, coloro che li guardano almeno 2-3 ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 12 marzo 2021) Tv, la corsa 2021 dello streaming ItaliaOggi, pagina 19, di Andrea Secchi. Streaming batte tv tradizionale +52% a +11%, ovvero le percentuali di crescita del tempo che le persone trascorrono in media guardando video digitali oppure la tv lineare. Frutto di un anno in cui ci sono stati due lockdown anche se diversi per caratteristiche e per riflessi sui media. Attenzione però: il dato totale del consumo la televisione tradizionale resta sempre un colosso: il 94% del tempo dedicato alla fruizione dei video dei maggiori di 15 anni è passato davanti alla tv tradizionale, solo il 6% sul digitale, percentuale che sale al 28% se si considera la fascia d’età 15-24 anni. Lo studio è stato presentato da Sensemakers che ha messo insieme dati Auditel, Audience Analytics di Comscore e una ricerca ad hoc condotta a gennaio 2021 sugli heavy user di video online, coloro che li guardano almeno 2-3 ...

