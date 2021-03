Canzone Segreta con Serena Rossi su Rai 1 dal 12 marzo | gli ospiti della prima puntata

(Di venerdì 12 marzo 2021)lo show consu Rai 1 da venerdì 12, come funziona il programma e gliPresentato durante Sanremo con la presenza sul palcosua conduttrice, arriva da venerdì 12su Rai 1, un show che unisce intrattenimento ed emozioni adattamento di un format francese. Prodotto da Blue Yazmine, lo show in 5 serate è costruito sulle emozioni dei protagonisti vip con momenti di intensa suggestione. Sotto la “lente d’ingrandimento”illustri che si alterneranno nel corso delle puntate: volti noti del mondo dello spettacolo, dello ...

Advertising

Raiofficialnews : “#CanzoneSegreta vive di musica e di emozioni: spero che questo arrivi a chi ci segue da casa e che sia quella care… - ilperiodo : Serena Rossi conduce “Canzone segreta”, cinque prime serate - inarteziogio : Che delusione questo social: tutti fanno i video con la canzone dei Colapesci e nessuno che fa video con la musichetta di Canzone segreta. - tolovethedamned : rosé che dice che aveva il terrore di scrivere canzoni e ritrovarsi da sola in studio con la musica... rosé che fa… - VMyrtle94 : Non vedo l'ora sia domani così la finiamo con sto spot di Canzone Segreta #CheDioCiAiuti6 -

Ultime Notizie dalla rete : Canzone Segreta

Da venerdì 12 marzo, in prima serata su Rai1, Serena Rossi conduce lo show emotainment ''. Attrice, cantante, doppiatrice e conduttrice, la talentuosa napoletana ha dimostrato di muoversi con disinvoltura su questi terreni. 'Sono spinta dall'entusiasmo e dalla voglia di ...Attrice, cantante e ora anche conduttrice di un programma in prima serata su Rai 1 dal titolo ''.Che Dio ci aiuti 6 ultima puntata: riassunto e quando va in onda la replica Si conclude anche questa stagione di Che Dio ci aiuti, con grande dispiacere ...Serena Rossi conduce Canzone Segreta e svela: "Mi piace cambiare pelle" Serena Rossi da domani sera, per cinque venerdì, sarà la padrona di casa di ...