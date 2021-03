Calciomercato Inter, follie dall’Inghilterra per un nerazzurro: le cifre (Di venerdì 12 marzo 2021) Calciomercato Inter. Primi in Serie A, le sirene della Premier League spiegano forte sul talento intoccabile del gruppo L’Inter ha un valore aggiunto rispetto alle sue dirette concorrenti: Achraf Hakimi. Non soltanto il privilegio di avere due attaccanti di peso come Lautaro e Lukaku, ma sul terreno di gioco c’è anche il tuttofare marocchino. I L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 12 marzo 2021). Primi in Serie A, le sirene della Premier League spiegano forte sul talento intoccabile del gruppo L’ha un valore aggiunto rispetto alle sue dirette concorrenti: Achraf Hakimi. Non soltanto il privilegio di avere due attaccanti di peso come Lautaro e Lukaku, ma sul terreno di gioco c’è anche il tuttofare marocchino. I L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

paterno_carlo : Corsport - Juve, Ronaldo può salutare in cambio di 29 milioni ci lamentiamo dell’inter che fine abbiamo fatto - passione_inter : - infoitsport : Calciomercato, Juventus e Inter si arrendono | Sfuma il big a parametro zero - passione_inter : VIDEO – Calciomercato Inter, retroscena dalla Spagna: “Offerto Vidal al Betis per uno scambio” -… - interliveit : ?? Ma quale #Inter! Dalla Francia: #DiMaria firma nelle prossime settimane il rinnovo col #PSG #calciomercato -