Bari | agguato nel quartiere Libertà | 28enne ucciso con tre colpi di pistola

(Di venerdì 12 marzo 2021) .diquesto pomeriggio neldove un uomo di 28 anni è statonei pressi della sua abitazione. I killer si sarebbero introdotti nell’edificio dove viveva la vittima e avrebbero esploso imortali che lo hanno raggiunto al torace e al collo. Inutile la corsa in ospedale al Policlinico dove è giunto accompagnato da un conoscente. È stato raggiunto da tredial torace e all’addome l’uomo di 28 anniquesto pomeriggio a, in quello che sembra essere un vero e proprioavvenuto nel rione. La vittima Santino Xhyra, di nazionalità albanese, è morta poco dopo ...

Un cittadino albanese, il 28enne Santino Xhyra è stato ucciso oggi adopo essere stato colpito da tre colpi di pistola (1 al petto e 2 al torace) , in via Francesco ... È da chiarire se l'...Sul posto sono giunti soccorsi del 118 ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Sull'episodio indaga la ...Un 42enne, di origini albanesi, è stato fermato questa notte per l'omicidio del connazionale Santino Xhyra, 27enne ucciso a colpi di pistola ieri nel ...Bari, 11 mar. (LaPresse) - Un cittadino di nazionalità albanese è morto in ospedale, a Bari, dopo essere stato ferito da colpi di pistola mentre si trovava ...