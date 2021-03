Alisha, uccisa e gettata nella Senna dai compagni di classe (Di venerdì 12 marzo 2021) Alisha frequentava un liceo professionale privato e aveva buoni voti. Forse troppo buoni da suscitare qualche invidia di troppo. Alisha aveva solo 14 anni ed è stata uccisa da un’amica e dal fidanzato di quest’ultima, suoi compagni di classe. Il suo corpo martoriato è stato ritrovato nella Senna. Leggi su vanityfair (Di venerdì 12 marzo 2021) Alisha frequentava un liceo professionale privato e aveva buoni voti. Forse troppo buoni da suscitare qualche invidia di troppo. Alisha aveva solo 14 anni ed è stata uccisa da un’amica e dal fidanzato di quest’ultima, suoi compagni di classe. Il suo corpo martoriato è stato ritrovato nella Senna.

