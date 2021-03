Aghi infilati nei polmoni e nel cuore | muore bimba di 3 anni | arrestati mamma e patrigno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aghi infilati

Teleclubitalia.it

Avevo glidappertutto. Il casco è terribile, soffocante, oppressivo. Vai con la testa nel pallone. In cinque giorni mi sono perso, davvero, non capivo più niente. Nei momenti di poca ...La foto, scattata a pochi centimetri di distanza dal viso dell'attrice, fa però sembrare tutto ancora più inquietante: vediamo infatti sette, neanche tanto piccoli,nel suo collo. Lo ...Compie oggi 100 anni Cesarina Sergio, ma poco meno di un anno fa si trovava ricoverata in Rianimazione a lottare fra la vita e la morte contro il coronavirus. Lei, nonna Cesarina, ce l'ha ...