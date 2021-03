Zorc | «Non manderemo i giocatori in nazionale se…» – VIDEO

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il ds del Borussia Dortmund, Michael, ha parlato in conferenza stampa spiegando la politica del club suiinMichaelspiega che anche se le regole attuali obbligano i club a mandare iin, il Borussia Dortmund si opporrà se un giocatore al ritorno fosse costretto ad andare in quarantena saltando partite e allenamenti. «Siamo obbligati a mandare inche verranno convocati. Le uniche eccezioni sono queiche dovrebbero andare in quarantena al ritorno in Germania. Se idovessero saltare partite o allenamenti per quel motivo, allora ci opporremmo» Leggi su Calcionews24.com

Il ds del Borussia Dortmund, Michael, ha parlato in conferenza stampa spiegando la politica del club sui giocatori in ...Commenta per primo Il direttore sportivo del Borussia Dortmund,ammette: 'sempre belle figure contro il Bayern Monaco. Sosta nazionali?siamo entusiasti...'.