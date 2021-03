Vaccini persone fragili e con patologie: nuova bozza del piano e calendario (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più.” Queste le parole del premier Draghi durante il suo intervento alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il primo punto della strategia di Draghi per contrastare la pandemia è, come egli stesso ha più volte ripetuto fin dall’insediamento, il potenziamento della campagna vaccinale, con particolare riferimento ai Vaccini per persone fragili e con patologie. Infatti, Draghi prosegue nel suo intervento affermando che “Nel piano di vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno le persone più fragili e le categorie a rischio.” Ci aspettiamo ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021) “Ognuno deve fare la propria parte nel contenere la diffusione del virus. Ma soprattutto il governo deve fare la sua. Anzi deve cercare ogni giorno di fare di più.” Queste le parole del premier Draghi durante il suo intervento alla conferenza “Verso una Strategia Nazionale sulla parità di genere”. Il primo punto della strategia di Draghi per contrastare la pandemia è, come egli stesso ha più volte ripetuto fin dall’insediamento, il potenziamento della campagna vaccinale, con particolare riferimento aipere con. Infatti, Draghi prosegue nel suo intervento affermando che “Neldi vaccinazioni, che nei prossimi giorni sarà decisamente potenziato, si privilegeranno lepiùe le categorie a rischio.” Ci aspettiamo ...

