Tommaso Zorzi dopo il “Gf Vip” | pace fatta con Aurora e progetti tv in vista

Leggi su newscronaca.myblog

(Di giovedì 11 marzo 2021) E’ un momento magico per. La vittoria al “Grande Fratello Vip” gli ha infatti spalancato molti portoni a livello lavorativo e anche la possibilità di riallacciare alcuni rapporti. “Mediaset vuole investire su di me. Quali saranno i programmi non lo so, però so che sono molto interessati. Con mio padre abbiamo fatto una chiacchierata stupenda.è la mia migliore amica abbiamo vissuto insieme tutto”, ha svelato. “Con papà una chiacchierata stupenda” – Dentro la Casa del “Gf Vip” l’influencer aveva confidato agli altri inquilini di non avere un buon rapporto con il papà Lorenzo:”L’ho rivisto e abbiamo fatto una chiacchierata stupenda. Non sarebbe mai venuto di persona, il fatto che abbia fatto un video mi ha aperto gli occhi su un rapporto in cui purtroppo si era messo di mezzo l’orgoglio”. “è ...