Tennis, ATP Dubai 2021: Roger Federer eliminato ai quarti. Basilashvili rimonta e batte lo svizzero (Di giovedì 11 marzo 2021) Si ferma nei quarti di finale il cammino di Roger Federer nel torneo ATP di Dubai. Dopo la vittoria nel giorno del suo ritorno in campo contro Daniel Evans, oggi è arrivata la sconfitta contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, numero 42 del mondo, dopo un’altra battaglia al terzo set e persa in rimonta dallo svizzero con il punteggio di 3-6 6-1 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Entrambi i giocatori hanno servito 12 ace, con anche buone percentuali con la prima. I problemi per Federer ci sono stati nei game in risposta soprattutto, riuscendo a vincere solo il 32% dei punti a disposizione. Nel complesso comunque è importante sottolineare una buona tenuta fisica dello svizzero che ha giocato due partite molto lunghe e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) Si ferma neidi finale il cammino dinel torneo ATP di. Dopo la vittoria nel giorno del suo ritorno in campo contro Daniel Evans, oggi è arrivata la sconfitta contro il georgiano Nikoloz, numero 42 del mondo, dopo un’altra battaglia al terzo set e persa indallocon il punteggio di 3-6 6-1 7-5 dopo un’ora e cinquanta minuti di gioco. Entrambi i giocatori hanno servito 12 ace, con anche buone percentuali con la prima. I problemi perci sono stati nei game in risposta soprattutto, riuscendo a vincere solo il 32% dei punti a disposizione. Nel complesso comunque è importante sottolineare una buona tenuta fisica delloche ha giocato due partite molto lunghe e ...

