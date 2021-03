“Solo bugie”. Guenda Goria, stavolta è lei ad attaccare Tommaso Zorzi. La sua versione dei fatti convince a metà (Di giovedì 11 marzo 2021) Da quando ha concluso la sua esperienza nella casa di Cinecittà. l’ex gieffina non perde l’occasione di raccontare le sue giornate e la sua vita sui social, dove grazie al reality show di Canale 5 oggi è seguita da quasi duecentomila follower. Nelle scorse settimane Guenda Goria è stata attaccata pesantemente dai fan di Tommaso Zorzi e ha deciso di rispondere, visto che l’accusa riguardava una improbabile influenza della Goria sulle dinamiche dell’ultimo televoto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi, quello della finale del Grande Fratello Vip. Non sono giorni facili per Guenda Goria che ha rivelato di soffrire di endometriosi. Ne ha parlato anche in una recente intervista rilascia a Libero Quotidiano: “Si è così. Marzo è il mese ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 marzo 2021) Da quando ha concluso la sua esperienza nella casa di Cinecittà. l’ex gieffina non perde l’occasione di raccontare le sue giornate e la sua vita sui social, dove grazie al reality show di Canale 5 oggi è seguita da quasi duecentomila follower. Nelle scorse settimaneè stata attaccata pesantemente dai fan die ha deciso di rispondere, visto che l’accusa riguardava una improbabile influenza dellasulle dinamiche dell’ultimo televoto tra Stefania Orlando e, quello della finale del Grande Fratello Vip. Non sono giorni facili perche ha rivelato di soffrire di endometriosi. Ne ha parlato anche in una recente intervista rilascia a Libero Quotidiano: “Si è così. Marzo è il mese ...

