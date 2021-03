Si finge prete per truffare religiosi | denunciato 20enne di Andria

(Di giovedì 11 marzo 2021) BARI – Contattava chiese e parrocchie spacciandosi per sacerdote bisognoso di aiuto. Così è riuscito a truffare molti religiosi. Ne sono convinti gli agenti del commissariato di Canosa di Puglia (Barletta – Andria – Trani) che hanno denunciato un ragazzo di 20 anni originario di Andria accusato di truffa aggravata e sostituzione di persona. Secondo quanto accertato dalle indagini, il 20enne faceva ricerche online per raccogliere informazioni su conventi, chiese e parrocchie che diventavano bersagli da colpire. Contattava poi suore e preti a cui raccontava delle sue difficoltà economiche riuscendo così a ottenere dei soldi. Ad alcune delle sue vittime si è presentato, invece, come ragazzo in difficoltà in cerca di lavoro a cui serviva aiuto economico.

