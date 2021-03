Serie A, i possibili protagonisti della 27ª giornata (Di giovedì 11 marzo 2021) La Serie A si appresta a vivere nel weekend l’8° turno del girone di ritorno: i possibili protagonisti della 27ª giornataLe 20 squadre della Serie A 2020/21 scenderanno in campo nel fine settimana per la 27ª giornata di campionato, con il torneo che si avvicina a grandi passi alla fase conclusiva e lascia aperti per il momento tutti i responsi. Il turno si apre già venerdì 11, con la Lazio di Simone Inzaghi che ospita il Crotone di Serse Cosmi in una gara con punti pesanti in palio per la zona europea e la lotta salvezza. Si prosegue alla sera con la sfida fra Atalanta e Spezia: i bergamaschi, con il pensiero all’impegno di Champions League contro il Real Madrid, sono chiamati a cercare i 3 punti contro i Bianchi di Italiano, per continuare a lottare ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) LaA si appresta a vivere nel weekend l’8° turno del girone di ritorno: i27ªLe 20 squadreA 2020/21 scenderanno in campo nel fine settimana per la 27ªdi campionato, con il torneo che si avvicina a grandi passi alla fase conclusiva e lascia aperti per il momento tutti i responsi. Il turno si apre già venerdì 11, con la Lazio di Simone Inzaghi che ospita il Crotone di Serse Cosmi in una gara con punti pesanti in palio per la zona europea e la lotta salvezza. Si prosegue alla sera con la sfida fra Atalanta e Spezia: i bergamaschi, con il pensiero all’impegno di Champions League contro il Real Madrid, sono chiamati a cercare i 3 punti contro i Bianchi di Italiano, per continuare a lottare ...

Advertising

LeonardoPegollo : RT @PH_Unipv: Con gli specializzandi del primo anno parte la prima #hackathon di salute pubblica by UniPV! Un ambiente di lavoro sano non s… - MagliaCalcio_ : ??????? JUVENTUS MAGLIA HOME 2020/2021 ??Misura dai S ai XXL Floccaggio e aggiunta di patch possibili ??Prezzo 1?5? € ??… - Michael_0101010 : @maxsparvieri Certo. Ma per la serie non c'è limite. Stanno per abrogare la firma della liberatoria per il vaccino.… - PH_Unipv : Con gli specializzandi del primo anno parte la prima #hackathon di salute pubblica by UniPV! Un ambiente di lavoro… -