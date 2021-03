Picca-Santori: Metro B Rebibbia inaccessibile ai disabili (Di giovedì 11 marzo 2021) – “Tra scale mobili e ascensori nelle Metropolitane di Roma ci sono ben 17 casi di malfunzionamento che rende inaccessibile la Metropolitana a persone diversamente abili o con difficoltà di deambulazione. Fra questi la stazione Metro B di Rebibbia”. A denunciarlo in un video dossier sono Monica Picca e Fabrizio Santori (nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini premier. “Quella di Rebibbia è una stazione simbolo che accoglie centinaia di migliaia di utenti ogni giorno. Da oltre tre mesi gli unici due ascensori presenti sono malfunzionanti e questo rende la Metropolitana inaccessibile alle persone con disabilità”, spiegano Picca e Santori. “Roma non può essere ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 11 marzo 2021) – “Tra scale mobili e ascensori nellepolitane di Roma ci sono ben 17 casi di malfunzionamento che rendelapolitana a persone diversamente abili o con difficoltà di deambulazione. Fra questi la stazioneB di”. A denunciarlo in un video dossier sono Monicae Fabrizio(nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini premier. “Quella diè una stazione simbolo che accoglie centinaia di migliaia di utenti ogni giorno. Da oltre tre mesi gli unici due ascensori presenti sono malfunzionanti e questo rende lapolitanaalle persone contà”, spiegano. “Roma non può essere ...

