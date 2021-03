Perché alcuni malati Covid rimangono positivi a lungo e hanno sintomi per settimane? (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel mondo anglosassone li chiamano long-haulers, ovvero “malati a lungo termine”. Si tratta dei pazienti Covid che tendono a rimanere positivi e/o a lamentare sintomi per settimane o mesi. Ma Perché alcuni soggetti sono più predisposti di altri ad andare incontro a tale decorso? A fare chiarezza giunge un nuovo studio, pubblicato su Nature Medicine e condotto dai ricercatori del King’s College di Londra. I sintomi del Long Covid, sottolineano gli autori della ricerca, potrebbero essere legati a diversi fattori come età, indice di massa corporea (BMI) e sesso del paziente, oltre che al numero di sintomi comparsi durante la prima settimana. Lo studio ha considerato 4.182 casi di Long ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Nel mondo anglosassone li chiamano long-haulers, ovvero “termine”. Si tratta dei pazientiche tendono a rimaneree/o a lamentarepero mesi. Masoggetti sono più predisposti di altri ad andare incontro a tale decorso? A fare chiarezza giunge un nuovo studio, pubblicato su Nature Medicine e condotto dai ricercatori del King’s College di Londra. Idel Long, sottolineano gli autori della ricerca, potrebbero essere legati a diversi fattori come età, indice di massa corporea (BMI) e sesso del paziente, oltre che al numero dicomparsi durante la prima settimana. Lo studio ha considerato 4.182 casi di Long ...

