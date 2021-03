Per ritrovare la frontiera sociale abbandonata dal Pd (Di giovedì 11 marzo 2021) Le dimissioni di Zingaretti non riguardano solo il Pd, ma quanti a sinistra lavorano per un campo largo, democratico e progressista. I tempi sono stretti. C’è stata la rottura del fragile equilibrio su cui si reggeva l’alleanza di tra Pd, 5S, Leu e Italia viva. E le espressioni del potere economico- finanziario hanno segnato un punto a loro favore. In questa cornice è esplosa la crisi del Pd. È una crisi che viene da lontano, dalle contraddizioni che si porta dietro … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 11 marzo 2021) Le dimissioni di Zingaretti non riguardano solo il Pd, ma quanti a sinistra lavorano per un campo largo, democratico e progressista. I tempi sono stretti. C’è stata la rottura del fragile equilibrio su cui si reggeva l’alleanza di tra Pd, 5S, Leu e Italia viva. E le espressioni del potere economico- finanziario hanno segnato un punto a loro favore. In questa cornice è esplosa la crisi del Pd. È una crisi che viene da lontano, dalle contraddizioni che si porta dietro … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

