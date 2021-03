‘Ndrangheta, sette arresti a Catanzaro: “Imprenditore intoccabile era il collettore delle estorsioni” (Di giovedì 11 marzo 2021) Giuseppe Lobello era il collettore delle estorsioni imposte dalla ‘Ndrangheta nei cantieri edili del catanzarese. Un ruolo che, secondo le accuse, l’Imprenditore arrestato dalla guardia di finanza svolgeva per conto della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. È scattata stamattina all’alba l’operazione Coccodrillo nell’ambito della quale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, il gip Valeria Isabella Valenzi ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lobello, accusato di concorso esterno con la ‘Ndrangheta, trasferimento fraudolento di valori, intestazione fittizia, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Atri sei soggetti tra dipendenti e intestatari fittizi sono finiti agli arresti domiciliari. Si tratta di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Giuseppe Lobello era ilimposte dallanei cantieri edili del catanzarese. Un ruolo che, secondo le accuse, l’arrestato dalla guardia di finanza svolgeva per conto della cosca Arena di Isola Capo Rizzuto. È scattata stamattina all’alba l’operazione Coccodrillo nell’ambito della quale, su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di, il gip Valeria Isabella Valenzi ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per Lobello, accusato di concorso esterno con la, trasferimento fraudolento di valori, intestazione fittizia, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Atri sei soggetti tra dipendenti e intestatari fittizi sono finiti aglidomiciliari. Si tratta di ...

