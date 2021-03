Maria Elena Boschi: “Il mio stalker mi segue ovunque” (Di giovedì 11 marzo 2021) Maria Elena Boschi della denuncia per stalking che qualche giorno fa ha sporto alla procura di Roma. “Ha iniziato a settembre con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation. Messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno e che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte. Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata. La molla è stata il fatto che si recasse nei luoghi che frequento a Roma e non solo a Roma. In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa mai fino a che punto possano spingersi”, dice la capogruppo di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera. “Rispetto a molte ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 11 marzo 2021)della denuncia per stalking che qualche giorno fa ha sporto alla procura di Roma. “Ha iniziato a settembre con un messaggio cortese e, poi, è stata una escalation. Messaggi quotidiani e in molte occasioni anche vari nello stesso giorno e che mostrano uno scarso equilibrio di chi li scrive: variano molto, dalla preoccupazione ossessiva per la mia sicurezza alla pseudo attrazione fisica nei miei confronti, fino al pensiero della mia morte. Ho aspettato a lungo, ma a un certo punto la situazione si è aggravata. La molla è stata il fatto che si recasse nei luoghi che frequento a Roma e non solo a Roma. In questi casi è bene denunciare per bloccare un ulteriore peggioramento. Non si sa mai fino a che punto possano spingersi”, dice la capogruppo di Italia Viva in un’intervista al Corriere della Sera. “Rispetto a molte ...

matteosalvinimi : Solidarietà mia e di tutta la Lega a Maria Elena Boschi, come troppe donne vittima di stalking, minacce, violenza. - TeresaBellanova : Un abbraccio forte e la solidarietà mia e di tutta @ItaliaViva a @meb, perseguitata da uno stalker. Cara Maria Elen… - gennaromigliore : Massima solidarietà a Maria Elena Boschi nuovamente tormentata da uno stalker. Bene ha fatto a denunciare questa en… - VittorioFerram1 : RT @GiorgiaMeloni: Voglio esprimere vicinanza e solidarietà a Maria Elena Boschi, tormentata da uno stalker. Anche io, come purtroppo tant… - anglotedesco : Maria Elena Boschi e la denuncia del suo stalker: «Si aggirava nei posti in cui vado io» -