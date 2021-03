Maria Elena Boschi denuncia il suo stalker: «Mi segue ovunque» (Di giovedì 11 marzo 2021) È nato tutto da un messaggio, a inizio settembre, un messaggio che sembrava cortese da una persona che non conosceva direttamente. Poi sono arrivate e-mail, telefonate, messaggi sul suo profilo Instagram. Ora Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha presentato denuncia per stalking alla procura di Roma contro l’uomo che da mesi la perseguita. Leggi su vanityfair (Di giovedì 11 marzo 2021) È nato tutto da un messaggio, a inizio settembre, un messaggio che sembrava cortese da una persona che non conosceva direttamente. Poi sono arrivate e-mail, telefonate, messaggi sul suo profilo Instagram. Ora Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, ha presentato denuncia per stalking alla procura di Roma contro l’uomo che da mesi la perseguita.

