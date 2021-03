Mappa Ue Covid: zone rosso scuro Lombardia, Campania, Marche e Friuli (Di giovedì 11 marzo 2021) E' un'Italia che si tinge sempre più di 'rosso scuro' quella che appare nella Mappa aggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie . Quali aree più a rischio per numero ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) E' un'Italia che si tinge sempre più di '' quella che appare nellaaggiornata del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie . Quali aree più a rischio per numero ...

Advertising

Unomattina : #Covid: la mappa dei colori aggiornata a cura di @AntoniaVarini. La puntata di #Unomattina del #11marzo è in onda:… - anteprima24 : ** COVID, il bollettino dell’Asl di #Avellino: la mappa dei contagi in Irpinia ** - PerugiaToday : Coronavirus in Umbria, la mappa all'11 marzo: tutti i dati comune per comune - occhio_notizie : L'Ecdc (Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie), ha aggiornato la mappa relativa alle regi… - giannigosta : MAPPA CONTAGI COVID PROVINCIA DI AVELLINO 130 POSITIVI -