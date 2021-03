L'unico aspetto positivo di questo anno assurdo (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo un Paese che tende ad allontanarsi dagli standard europei - constata il presidente dell'Istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, demografo, in un'intervista a La Stampa - ma che cerca di resistere”. In che modo? “Siamo consapevoli del momento difficile, ma cerchiamo di tenere. Molti indicatori vanno male. Eppure c'è chi in questo anno così drammatico ha riscoperto valori antichi, che erano stati frettolosamente accantonati. La vita in casa, ad esempio: non sono soltanto aumentate le liti – come qualcuno sostiene - ma c'è anche chi, e non sono pochi, ha riscoperto il piacere della vita familiare. Aumenta il numero dei libri che sono stati letti. Tanti hanno scoperto l'utilità della Rete”, risponde il presidente dell'Istat. Tuttavia, analizza lo statistico, “L'Italia era già un Paese con livelli di ... Leggi su agi (Di giovedì 11 marzo 2021) “Siamo un Paese che tende ad allontanarsi dagli standard europei - constata il presidente dell'Istituto di statistica, Gian Carlo Blangiardo, demografo, in un'intervista a La Stampa - ma che cerca di resistere”. In che modo? “Siamo consapevoli del momento difficile, ma cerchiamo di tenere. Molti indicatori vmale. Eppure c'è chi incosì drammatico ha riscoperto valori antichi, che erano stati frettolosamente accantonati. La vita in casa, ad esempio: non sono soltanto aumentate le liti – come qualcuno sostiene - ma c'è anche chi, e non sono pochi, ha riscoperto il piacere della vita familiare. Aumenta il numero dei libri che sono stati letti. Tanti hscoperto l'utilità della Rete”, risponde il presidente dell'Istat. Tuttavia, analizza lo statistico, “L'Italia era già un Paese con livelli di ...

