LIVE MotoGP, Test Qatar day-4 in DIRETTA: si riparte alle 12.00 a Losail (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ORARI Test MotoGP GIOVEDI’ 11 MARZO LA CRONACA DEL DAY-3 ANALISI DEL DAY-3 VALENTINO ROSSI: “SONO ANDATO MEGLIO, MA QUI VANNO COME DEI MATTI” VALENTINO ROSSI VA FORTE, MA GLI ALTRI SONO ANCORA PIU’ CONVINCENTI VIDEO VALENTINO ROSSI: “IL NUOVO TELAIO MI PIACE” VIDEO FABIO QUARTARARO: “BENE SUL GIRO SECCO, PROBLEMI SUL PASSO GARA” VIDEO FRANCO MORBIDELLI: “GIORNATA POSITIVA, BELLE SENSAZIONI SUL SETTING” VIDEO FRANCESCO BAGNAIA: “SIAMO COMPETITIVI CON DIVERSE CONFIGURAZIONI D’ASSETTO” VIDEO TANTE NOVITA’ TECNICHE IN PISTA A Losail VIDEO CADUTA DI BRADL NEL DAY-3 VIDEO JACK MILLER A PASSO DI RECORD, VALENTINO ROSSI 13° 19.03 Si chiude qui, dunque, la terza giornata dei Test di Losail. Grazie per la cortese attenzione e ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPROGRAMMA E ORARIGIOVEDI’ 11 MARZO LA CRONACA DEL DAY-3 ANALISI DEL DAY-3 VALENTINO ROSSI: “SONO ANDATO MEGLIO, MA QUI VANNO COME DEI MATTI” VALENTINO ROSSI VA FORTE, MA GLI ALTRI SONO ANCORA PIU’ CONVINCENTI VIDEO VALENTINO ROSSI: “IL NUOVO TELAIO MI PIACE” VIDEO FABIO QUARTARARO: “BENE SUL GIRO SECCO, PROBLEMI SUL PASSO GARA” VIDEO FRANCO MORBIDELLI: “GIORNATA POSITIVA, BELLE SENSAZIONI SUL SETTING” VIDEO FRANCESCO BAGNAIA: “SIAMO COMPETITIVI CON DIVERSE CONFIGURAZIONI D’ASSETTO” VIDEO TANTE NOVITA’ TECNICHE IN PISTA AVIDEO CADUTA DI BRADL NEL DAY-3 VIDEO JACK MILLER A PASSO DI RECORD, VALENTINO ROSSI 13° 19.03 Si chiude qui, dunque, la terza giornata deidi. Grazie per la cortese attenzione e ...

paoloangeloRF : MotoGP, ultimi tre giorni di test LIVE da Losail - infoitsport : LIVE MotoGP 2021 - Test Qatar/2, Day 1 - I commenti dei piloti - infoitsport : LIVE MotoGP, Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller vola davanti a Quartararo e Vinales! Valentino Rossi 13° - ferrotiziano1 : MotoGP, test di Losail: risultati e tempi della quarta giornata in diretta LIVE dal Qatar | Sky Sport - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Qatar day-3 in DIRETTA: Jack Miller precede Zarco e Pol Espargarò. Valentino Rossi 16° fermo ai bo… -