L' industria dell' out-of-home dolce si dà appuntamento a Sigep Exp

Roma, 11 mar. (Labitalia) - Ad oggi sono già stati programmati oltre 1.300 business meeting da buyer provenienti da 56 paesi nel mondo: Sigep Exp - The Digital Experience, edizione 'fully digital' della manifestazione di Italian Exhibition Group (Ieg) dedicata a gelateria, pasticceria e panificazione artigianali e caffè, dal 15 al 17 marzo, parla il linguaggio dell'internazionalità e del business. Una tre giorni di incontri di affari virtuali, resa possibile grazie al supporto dell'Agenzia Ice del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - che ha attivato oltre 30 uffici nel mondo - e al lavoro dei regional advisor di Ieg. Sulla piattaforma buyer provenienti da Cina, India, Iran, Tunisia, Algeria, Brasile, Argentina, Russia, Ucraina, Danimarca, Germania e Spagna ecc., in ...

