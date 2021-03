Leneatha Reed | Vite al Limite | oggi è cambiato tutto

Leggi su altranotizia

(Di giovedì 11 marzo 2021) Leneatheè protagonista dialnella puntata disu Real Time. Andiamo a scoprire qualcosa di più della sua vita.alLa donna aveva deciso di affidarsi alla clinica di Houston del Dottor Nowzaradan per cercare di rimediare a una situazione davvero molto complessa. Il pubblico si era legato a lei con la donna che però era stata costretta ad abbandonare il programma dopo numerose incomprensioni che avevano portato alla rottura. Sicuramente il programma ci racconta delle storie davvero molto interessanti che possono essere da esempio per un pubblico che vuole evitare di ritrovarsi in situazioni così fortemente al. LEGGI ANCHE >>> La storia di Annjeanette ...