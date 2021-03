Lazio in zona arancione da lunedì: 'Scenario in netto peggioramento' (Di giovedì 11 marzo 2021) da lunedì prossimo il Lazio tornerà in zona arancione . La notizia, come risulta a Leggo da fonti della Regione, arriva in anticipo rispetto alla decisione del Ministero della Salute sulle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Leggi anche > Il passaggio del Lazio dalla zona ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021) daprossimo iltornerà in. La notizia, come risulta a Leggo da fonti della Regione, arriva in anticipo rispetto alla decisione del Ministero della Salute sulle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità. Leggi anche > Il passaggio deldalla...

Advertising

MMmarco0 : @GiovaQuez La regione Lazio manda il preavviso di zona arancione ad i propri cittadini in pratica - cucciolosecondo : RT @romatoday: Verso la zona arancione rafforzato a Roma e nel Lazio, la Regione: 'Situazione in netto peggioramento' - romatoday : Verso la zona arancione rafforzato a Roma e nel Lazio, la Regione: 'Situazione in netto peggioramento'… - tempoweb : Contagi in aumento. Il Lazio verso la zona arancione #lazio #covid #contagi #iltempoquotidiano… - PulcinoRossoner : RT @PagellaPolitica: Secondo @nzingaretti il Lazio è la regione «da più tempo» in zona gialla. Abbiamo verificato e il giudizio su questo… -