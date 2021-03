La nuova era del Pd, Enrico Letta a Roma: entro domani la decisione (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno degli ultimi ricordi (ormai quasi sbiaditi) di Enrico Letta è quello in cui in fretta e furia archivia la pratica della cerimonia del passaggio della campanella con Matteo Renzi, che dopo averlo “illuso” con la famosa frase (ormai storica e usata anche a mo’ di sfottò), “Enrico stai sereno”, l’ha invece pugnalato alle spalle. E neanche troppo alle spalle. Perché gliel’ha fatta lì davanti, ponendo fine alla sua esperienza da Primo ministro. Lui volta pagina e prende il volo per Parigi, dove insegna alla facoltà di SciencePo. Poi – sì – qualche dichiarazione qui e là, ogni tanto un tweet che ricorda al grande pubbliche che lui c’è, che esiste ed è esistito. Fino a pochi giorni fa, quando il suo nome è tornato a rimbalzare tra le pareti del Nazareno, che ora è in cerca di una guida autorevole e affidabile. A lanciare la sua ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Uno degli ultimi ricordi (ormai quasi sbiaditi) diè quello in cui in fretta e furia archivia la pratica della cerimonia del passaggio della campanella con Matteo Renzi, che dopo averlo “illuso” con la famosa frase (ormai storica e usata anche a mo’ di sfottò), “stai sereno”, l’ha invece pugnalato alle spalle. E neanche troppo alle spalle. Perché gliel’ha fatta lì davanti, ponendo fine alla sua esperienza da Primo ministro. Lui volta pagina e prende il volo per Parigi, dove insegna alla facoltà di SciencePo. Poi – sì – qualche dichiarazione qui e là, ogni tanto un tweet che ricorda al grande pubbliche che lui c’è, che esiste ed è esistito. Fino a pochi giorni fa, quando il suo nome è tornato a rimbalzare tra le pareti del Nazareno, che ora è in cerca di una guida autorevole e affidabile. A lanciare la sua ...

