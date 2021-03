John Elkann | ' Per la Juve un decennio straordinario E ora vuole ringiovanirsi'

Advertising

capuanogio : John #Elkann sulla #Juventus: 'Abbiamo una squadra che si sta ringiovanendo. Quando si vuole costruire il futuro, c… - forumJuventus : John Elkann: 'Il nonno avrebbe sposato la scelta di mio cugino Andrea di puntare su un allenatore e una squadra gio… - ElenikPaola : RT @TuttoMercatoWeb: Juventus, John Elkann: 'Costruiamo il futuro. E puntare sui giovani comporta aggiustamenti' - TuttoMercatoWeb : Juventus, John Elkann: 'Costruiamo il futuro. E puntare sui giovani comporta aggiustamenti' - BianconeriZonIt : John #Elkann alla #Rai: 'Siamo molto fortunati come generazione, 9 scudetti di fila...10 anni straordinari.Abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : John Elkann

Il Messaggero

"Siamo molto fortunati, come generazione: 9 scudetti di fila hanno battuto i 5 di fila che mio nonno mi ricordava - ha detto, presidente di Exor e Stellantis, nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera per ricordare l'Avvocato Gianni Agnelli nel centenario della sua nascita - . Quanto ottenuto ...La delusione per l'eliminazione in Champions agli ottavi contro il Porto. Ma anche la programmazione, per costruire un futuro vincente., numero uno di Exor, ha fatto il punto sulla situazione in casa Juventus, nella puntata di 'Porta a porta' dedicata all'avvocato Gianni Agnelli, a cento anni dalla nascita. 'Siamo molto ...La delusione per l’eliminazione in Champions agli ottavi contro il Porto. Ma anche la programmazione, per costruire un futuro vincente. John Elkann, numero uno di Exor, ha fatto il punto ...Il numero uno di Exor John Elkann è intervenuto ai microfoni di 'Porta a Porta' nel corso di una puntata dedicata all'avvocato Gianni Agnelli. È stata l'occasione ...