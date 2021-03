Inter, Zanetti: 'Grandi Conte e i ragazzi, avanti così. Messi? Credo continuerà al Barça' (Di giovedì 11 marzo 2021) Intervista di Javier Zanetti nel corso del programma ONtime Sports nella quale ha toccato vari argomenti, partendo da un campionato nel quale la sua Inter va veloce e punta con decisione allo scudetto:... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021)vista di Javiernel corso del programma ONtime Sports nella quale ha toccato vari argomenti, partendo da un campionato nel quale la suava veloce e punta con decisione allo scudetto:...

Advertising

Gazzetta_it : Zanetti: “Grandi Conte e i ragazzi, avanti così. #Messi? Credo continuerà al Barça” #Inter - FcInterNewsit : Sanremo, Aiello: 'Innamorato dell'Inter di Zanetti, oggi Handa e Lukaku i preferiti. Dal club la 9 col mio nome' - davideinno85 : RT @TuttoMercatoWeb: Zanetti: 'Messi all'Inter? Non lo possiamo dire. CR7 ha aiutato la Serie A' - TUTTOJUVE_COM : Zanetti: 'Messi all'Inter? Non lo possiamo dire. L'arrivo di CR7 in Italia ha alzato il livello della Serie A' - sportli26181512 : Inter, Zanetti: 'Grandi Conte e i ragazzi, avanti così. Messi? Credo continuerà al Barça': Inter, Zanetti: 'Grandi… -