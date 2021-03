(Di giovedì 11 marzo 2021) Parla l'ex attaccante nerazzurro Alessandro "Spillo"Dopo l'ultimo turno di campionato di Serie A, con il successono ai danni dell'Atalanta, l'è sempre più prima in classifica a +6 sul Milan e +10 sulla Juventus (in attesa del recupero tra i bianconeri e il Napoli). Lanerazzurra sta attraversando un momento perfetto, con la volontà di proseguire nel suo percorso verso lo scudetto, con l'obiettivo di inanellare un filotto di vittorie, per consolidare ulteriormente il primato in classifica, nella fase cruciale della stagione. Del rendimento della compagine allenata da Antonio, ha parlato l'ex attaccante nerazzurro, Alessandro "Spillo", nel corso di un'vista rilasciata al portale "Fc1908". Di seguito ...

Advertising

Mediagol : #Inter, Altobelli: 'Conte ha unito la squadra, non solo in campo. Lukaku? Mi ha stupito, più forte di CR7'… - infoitsport : ESCLUSIVA Altobelli: “Conte ha unito l’Inter e si vede. Lukaku più forte di CR7” - MarcoReNer_azz : RT @fcin1908it: ESCLUSIVA Altobelli: “Conte ha unito l’Inter e si vede. Lukaku più forte di CR7” - fcin1908it : ESCLUSIVA Altobelli: “Conte ha unito l’Inter e si vede. Lukaku più forte di CR7” - EnggarB : @goal @Inter @Inter_en Cesar,Zenga,Handanovic,Maicon,Meazza, Suarez,Figo,Stankovic,Samuel,Matthaus, Zanetti,Mater… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Altobelli

Mediagol.it

Commenta per primo Intervistato da fcinter1908.it, l'ex centravanti dell', Alessandro, parla del suo tifo per i colori nerazzurri. 'Io non sono tifoso dell'perché ci ho giocato, ma perché sono nato interista. Quando ho cominciato a giocare a calcio non ...Non solo, il portiere sloveno dell'continua ad inanellare record di presenze, infatti è salito a 317 con la maglia dell'entrando nella top ten assoluta al pari di 'spillo'. I ...Del rendimento dei nerazzurri ha parlato Alessandro Altobelli, per tutti Spillo, in esclusiva per Fcinter1908.it: 'Una squadra molto forte in tutti i ruoli. 'Il grande lavoro di Conte è stato quello d ...(passioneinter.com) "E' assolutamente il più forte attaccante che ci sia in Serie A, al di là del fatto che giochi nell'Inter Del rendimento dei nerazzurri ha parlato Alessandro Altobelli, per tutti ...