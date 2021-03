Immobile: “Contro il Crotone vogliamo riscattarci” (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 10 marzo, Ciro Immobile attaccante della Lazio, ha ricevuto la Scarpa d’Oro al Campidoglio. Per il giocatore essere insignito di questo grande riconoscimento è stata un’emozione indescrivibile. A porgere il premio ad Immobile, il sindaco di Roma Virginia Raggi, presente alla cerimonia anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito. L’attaccante oltre a risalire la classifica ha anche altri obiettivi importanti. Immobile riceve la Scarpa d’Oro al Campidoglio Immobile: “Prossimo obiettivo? L’Europeo” Nel discorso che Ciro Immobile ha pronunciato dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro, vinta nella stagione 2019/20, ha anche citato i prossimi obiettivi sui quali si sta concentrando. L’attaccante è consapevole che la sua Lazio non sta attraversando un periodo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 11 marzo 2021) Nella giornata di ieri mercoledì 10 marzo, Ciroattaccante della Lazio, ha ricevuto la Scarpa d’Oro al Campidoglio. Per il giocatore essere insignito di questo grande riconoscimento è stata un’emozione indescrivibile. A porgere il premio ad, il sindaco di Roma Virginia Raggi, presente alla cerimonia anche il presidente biancoceleste Claudio Lotito. L’attaccante oltre a risalire la classifica ha anche altri obiettivi importanti.riceve la Scarpa d’Oro al Campidoglio: “Prossimo obiettivo? L’Europeo” Nel discorso che Ciroha pronunciato dopo aver ricevuto la Scarpa d’Oro, vinta nella stagione 2019/20, ha anche citato i prossimi obiettivi sui quali si sta concentrando. L’attaccante è consapevole che la sua Lazio non sta attraversando un periodo ...

