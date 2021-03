Il centro studi Cna ha stimato il calo del fatturato | in un anno perso tra il 20 e il 40 % del giro d' affari

(Di giovedì 11 marzo 2021) PESARO - In base ai dati elaborati dalo della Cna Marche ,in tutta la provincia di Pesaro Urbino, sono 251 le auto officine, 121 le carrozzerie, 39 gli elettromeccanici, 40 i gommisti, 37 ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : centro studi

Il Crotonese

PESARO - In base ai dati elaborati dalstudio della Cna Marche ,in tutta la provincia di Pesaro Urbino, sono 251 le auto officine, 121 le carrozzerie, 39 gli elettromeccanici, 40 i gommisti, 37 autolavaggi e 40 moto officine. ...- spiega Andrea Margelletti , presidente delInternazionali " Non bisogna abbassare la guardia, perché il rischio è ancora molto alto. Ci siamo spostati da un terrorismo di passaggio, in ...PESARO - In base ai dati elaborati dal centro studio della Cna Marche,in tutta la provincia di Pesaro Urbino, sono 251 le auto officine, 121 le carrozzerie, 39 gli elettromeccanici, 40 ...A evidenziarlo è l’indagine trimestrale condotta dal Centro Studi di Confindustria Brescia, che ha dedicato ampio spazio anche alla valutazione delle conseguenze economiche dell’emergenza sanitaria ...