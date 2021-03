'Giocare con le Barbie anche una sola volta può causare disturbi alimentari e depressione' (Di giovedì 11 marzo 2021) Giocare con le Barbie da bambine anche solo per una volta può aumentare il rischio di sviluppare un disturbo alimentare. Lo dice una ricerca condotta nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista Body ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021)con leda bambinesolo per unapuò aumentare il rischio di sviluppare un disturbo alimentare. Lo dice una ricerca condotta nel Regno Unito, pubblicato sulla rivista Body ...

Advertising

WeAreTennisITA : ??? 'Ero stanco nel finale, Dan ha giocato un gran match ma nel finale mi ha aiutato un po', sempre bello chiudere c… - Corriere : Carlo Conti: «Ora so che la felicità è giocare con mio figlio» - juventusfc : ??? @Pirlo_official: «Domani non dovremo commettere errori e dovremo gestire i 90 minuti al massimo della concentraz… - aenima1975 : @dorinileonardo Sicuramente non ha brillato martedì. Ma c'è anche da dire che ha dovuto giocare sempre, mancando si… - Jaxa_Alex : RT @AquiR6S: Questa sera alle ore 20:00 ci sarà il PRO FOR A DAY, commenta qui sotto e avrai la possibilità di giocare con me stasera https… -