“Geniale?” di Lucio Dalla e Gli Idoli arriva rimasterizzato venerdì 12 marzo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Bologna. «”41943” la facevamo già da un anno con le parole originaliPallottino prima che approdasse al festival: nessuno sapeva che era già edita e Sanremo fu la cura per poter andare avanti con dignità perché prima ci veniva poca gente alle serate». Lo ha ricordato Bruno Cabassi, organista de Gli, alla presentazione di “?”, la versione rimasterizzata di uno degli album tra i meno conosciuti e celebrati del grande, in uscita12, a trent’anniprima pubblicazione. «Parte nel 1991 l’avventura di questo progetto recuperato da Lecardi, periodo meno conosciuto di– ha rivelato Paolo Maiorino, discografico di Sony Legacy – Abbiamo ...

Per Daniele Caracchi : "Nel nastro '?' c'è il Dalla pre - discografico con la sua follia, la creatività, la sua voce dall'estensione pazzesca. Un materiale purissimo che è, dal punto di ...... membro degli Idoli, il gruppo che accompagnava in quegli anni Dalla. A 50 anni di distanza, Pressing Line e Sony Music rendono omaggio a Dalla con la riedizione dell'album?, del 1991 ...ROMA, 11 MAR - Il mondo, musicale e non, di Lucio Dalla è una continua scoperta. Anche a nove anni dalla sua morte. Aneddoti, storie, materiale inedito o recuperato dai cassetti non smettono di ...